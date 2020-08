tmw Arzignano, vicino il colpo a centrocampo. Vicino l'accordo con l'ex Frosinone Sammarco

Se non sarà riammissione, l'Arzignano ci proverà sul campo: perché la C deve essere l'obiettivo dei gialloblù.

Che, come raccolto da TuttoMercatoWeb.com, stanno per assestare un colpo a centrocampo: il club è vicino alla chiusura dell'accordo con Paolo Sammarco, ex Virtus Vecomp Verona, club dove è approdato lo scorso ottobre dopo l'anno in Serie A con il Frosinone. Serie A che il classe '83 conosce bene, avendo vestito nella massima serie le maglie di ChievoVerona, Sampdoria, Udinese e Cesena, prima di approda in B con lo Spezia.