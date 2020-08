tmw Arzignano, vicino un colpo in difesa: prossimo l'accordo con l'ex Pro Patria Molnar

Che sia in C o in D, l'Arzignano punta a una rosa di spessore. Una difesa da puntellare quella gialloblù, ma un colpo, come raccolto da TuttoMercatoWeb.com, pare prossimo: è infatti vicino l'accordo con Ivo Molnar, svincolato dopo l'esperienza con la Pro Patria.