TMW - Avellino, domani si aggrega Viscovo

Fonte: Ivan Cardia

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L’avventura del portiere classe ‘99 Aniello Viscovo alla Vibonese è terminata dopo sei mesi e appena una presenza in Coppa Italia Serie C. Il calciatore è tornato al Crotone, proprietario del cartellino, che lo girerà all’Avellino in Serie D. Già da domani Viscovo sarà nella città irpina per unirsi ai nuovi compagni e sostenere il primo allenamento.