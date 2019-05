TMW - Avellino, Musa: "Stagione positiva. Lavoreremo per migliorare"

Fonte: dall'inviata Claudia Marrone

Il direttore sportivo dell’Avellino Carlo Musa ha commentato la promozione in Serie C del club irpino e fatto il punto sui piani futuri: “Quella appena conclusa è stata una stagione molto positiva in cui abbiamo centrato la promozione. Ora speriamo nel futuro. - spiega il ds durante il Galà del Calcio dell’Adicosp – La categoria ora sarà diversa e vedremo dove intervenire in base agli obiettivi, ma abbiamo una squadra organizzata per fare bene e lavoreremo per migliorare”.