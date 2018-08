TMW - Bari scatenato: vicini Brienza e Di Cesare, Buzzegoli nel mirino

Fonte: il nostro direttore Michele Criscitiello

Bari scatenato sul mercato in vista del nuovo campionato di Serie D. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, infatti, i Galletti sono vicini al ritorno in Puglia di Franco Brienza, espertissimo trequartista, e del difensore centrale Valerio Di Cesare, che partì un anno e mezzo fa alla volta di Parma, dov'è tuttora. Non solo: è stato messo nel mirino anche quello che sarebbe un altro cavallo di ritorno, ossia il centrocampista Daniele Buzzegoli, svincolato proprio dopo il fallimento dei pugliesi.