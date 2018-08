TMW - Bari, si prova a confermare Iocolano

Fonte: Luca Bargellini

© foto di Federico Gaetano

Il Bari continua a lavorare in vista del prossimo campionato di Serie D e punta a trattenere uno dei protagonisti dell'ultima stagione. Si tratta del centrocampista Simone Iocolano, classe '89, che però vorrebbe trovare una sistemazione in Serie B visto l'interesse di alcuni club. Se però non dovesse concretizzarsi questa ipotesi il giocatore potrebbe accettare di continuare nel club pugliese.