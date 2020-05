tmw Bitonto, per l'attacco Genchi. Ma a centrocampo occhi in C: piace Piccinni del Monopoli

vedi letture

Programma il futuro il Bitonto, alla ricerca di innesti di spessore per i vari reparti.

Alcuni di questi, come raccolto da TuttoMercatoWeb.com, già individuati: per l'attacco è fortemente monitorato Giuseppe Genchi del Taranto, mentre per il centrocampo il sogno è in Serie C, e risponde al nome di Marco Piccinni. Il centrale del Monopoli ha anche altre richieste, ma è legato al Gabbiano sino al 2021: con il club che non vorrebbe privarsene.

Strada quindi ardua, vedremo sviluppi.