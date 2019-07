TMW - Casarano-Gallo, nuovo innesto arrivato via Parma

Fonte: Ivan Cardia

Rinforzo in difesa per il Casarano, via Parma. Il club gialloblù continua la propria opera di scouting, guidato dal ds Faggiano, e ha prelevato, reduce dall’esperienza nel Palermo, il giovane difensore centrale Mirko Gallo, classe 2000, cresciuto nelle giovanili rosanero. Il giovane si è poi unito in prestito all’ambizioso Casarano del ds Pitino, impegnato nel costruire una squadra per la promozione in Serie C.