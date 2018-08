TMW - Crema, colpo Anastasia: preso il capitano degli Allievi del Parma

Fonte: Marco Conterio

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Crema è tra i club di D con ambizioni più importanti. La società del ds Giulio Rossi si è garantita un talento per presente e futuro: arriva dal Parma il 2002 Thomas Anastasia, capitano della formazione di categoria dei ducali negli Allievi Nazionali. Doppio salto in avanti e rinforzo in prospettiva per il Crema.