© foto di Jacopo Duranti/TuttoLegaPro.com

Un ultimo tassello per completare la rosa, in vista poi della riapertura del mercato estivo: ecco cosa sta cercando il Foggia. Ma, secondo quanto raccolto da TMW, il profilo da apporre alla rosa di mister Corda è già stato individuato: si tratta di Francesco Virdis, attualmente al Delta Porto Tolle. Parti in trattativa, attesi sviluppi.