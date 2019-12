© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Sta andando forte in serie D al Nardò Luigi Calemme, talentuoso attaccante classe '97 arrivato a quota sei reti in campionato. Su di lui non manca l 'interesse di squadre di B e C, tra cui Foggia e non solo, anche se il club pugliese è intenzionato a trattenerlo. Calemme da ragazzino era approdato addirittura nelle giovanili del Real Madrid per poi tornare a Napoli per ragioni lavorative dei genitori.