tmw Foggia, si avvicina il closing: firmato il preliminare di vendita

Il Foggia sta per cambiare proprietario. In queste ore Raffaello Follieri ha firmato il preliminare di vendita per l'acquisizione della società: stando a quanto raccolto dalla nostra redazione c'è anche la data del closing che avverrà entro e non oltre il 15 settembre. Ci siamo quasi, ormai il Foggia ha trovato un nuovo presidente.