tmw Il Siena prende forma. Gilardino sarà l'allenatore, Forte e Narduzzo i primi rinforzi

Il nuovo Siena, con Andrea Grammatica direttore sportivo, inizia a prendere forma, dopo che in mattinata è arrivata l’iscrizione (in sovrannumero) in Serie D. Nella giornata di oggi potrebbero arrivare i primi annunci ufficiali. L’allenatore sarà Alberto Gilardino, reduce dall’esperienza alla Pro Vercelli e cercato nelle scorse settimane da moltissimi club, che ha accettato di scendere di categoria per sposare un progetto ambizioso come quello toscano. Oggi potrebbe arrivare il suo annuncio assieme a quello dei primi due rinforzi per la prossima stagione. Si tratta del portiere Davide Narduzzo, classe ‘94, reduce dall’esperienza quadriennale con la Reggiana, e dell’attaccante Luca Forte, classe ‘94, ex di Pescara e Monza e attualmente svincolato.