TMW - L'Avellino punta lo svincolato Sampietro. Ma c'è anche il Bari

Svincolato dopo l'esperienza al Gubbio in Serie C il centrocampista Gianluca Sampietro, classe '93, potrebbe ripartire dalla Serie D vestendo la maglia di una delle nobili decadute, che in questa stagione saranno davvero molte, che si apprestano a ripartire dopo il fallimento estivo. Sampietro infatti piace molto all'Avellino con il ds irpino Carlo Musa che avrebbe già allacciato contatti con l'entourage del calciatore, ma anche il Bari potrebbe fare un pensierino al centrocampista visto che sulla panchina dei pugliesi è arrivato Giovanni Cornacchini che volle proprio Sampietro con sé nella passata stagione al Gubbio.