TMW - Lanusei, tutti pazzi per Bernardotto: ci provano Lecce e Cremonese

© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

Sedici reti in 30 gare. Un rendimento assolutamente ragguardevole per Gabriele Bernardotto, attaccante classe '97 che con i suoi gol sta trascinando il Lanusei in serie C (+7 sul tandem Trastevere-Avellino). E' una stagione di grazia per la punta romana, che in realtà una piccola esperienza tra i professionisti l'aveva avuta nel 2015/16 con la Lupa Roma. "È l'anno della mia consacrazione e mi sono stati anche annullati un po' di gol regolari...", ha affermato senza tanti giri di parole il giocatore ai microfoni di Notiziario Calcio. Un rendimento che infatti non è passato inosservato tra gli osservatori di diversi club professionistici. Due di questi, Lecce e Cremonese, pare abbiano già chiesto informazioni per l'atleta, secondo quanto appreso dalla nostra redazione. Ma ce ne sono anche altri della cadetteria che potrebbero girarlo magari in prestito in C. Categoria che, comunque, Bernardotto, classica prima punta dotata di grande fisicità, è pronto a conquistare col suo Lanusei. A colpi di gol e di magie.