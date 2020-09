tmw Lisai riparte dalla Serie D: l'ex Lecco è vicino all'ambizioso Arzignano

Nuovo rinforzo a centrocampo per l'Arzignano, che guarda in C per puntellare l'ambiziosa rosa finora allestita dal Ds Mattia Serafini. Il club veneto è vicino alla chiusura con Giancarlo Lisai, reduce dall'esperienza in C con la maglia del Lecco, con il quale ha collezionato - nel biennio in bluceleste 43 presenze e 8 gol, per altro siglati nel campionato di Serie D.