TMW - Matelica, preso Raffaele De Gregorio

© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

Il Matelica annuncerà a breve, come appreso da Tmw, l'ingaggio di Raffaele De Gregorio, esterno sinistro classe '99 l'ultima stagione all'Adriese. Il difensore sorrentino arriverà in prestito dal Sant'Agnello, club di Eccellenza campana che ne detiene il cartellino. Operazione conclusa dal club costiero col nuovo Ds dei marchigiani, Andrea Maniero, grazie anche alla mediazione del talent scout napoletano Sergio Lisetti che ha seguito in questi anni il percorso del ragazzo. I biancorossi hanno ufficializzato anche la permanenza, per la quinta stagione consecutiva, del difensore Mauro Gilardi (35).