TMW - Messina, quasi fatta per Tommaso Tedesco

© foto di Alessandro Mazza

Il Messina stringe per Tommaso Tedesco, attaccante classe '98 che lo scorso anno si è diviso tra Gravina e Vis Pesaro. Chiusura dell'affare vicina per l'oramai ex Picerno, secondo quanto appreso dalla nostra redazione. La punta di Rossano Calabro, assistita dall'avvocato Luis Vizzino, è cresciuta nelle giovanili dell'Udinese. Nel frattempo il club giallorosso, che si è separato dal Dg Giovanni Carabellò, si è assicurato l'attaccante classe '95 David Nana Yeboah (nella foto), ghanese che aveva iniziato la stagione col Roccella totalizzando quattro reti in 15 presenze.