TMW - Nocerina, Silvestro piace a tanti: può salutare a breve

© foto di Dario Fico/TuttoNocerina.com

E' ancora in bilico la posizione di Michele Silvestro, fantasista (o esterno offensivo) classe '99 approdato quest'estate alla Nocerina dopo una splendida stagione vissuta tra le file della Frattese, con cui ha totalizzato quattro reti in 14 presenze. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, i molossi non vorrebbero provarsi del giocatore napoletano, il quale, tuttavia, reclama maggiore spazio dopo essere stato utilizzato col contagocce nel corso di questi mesi. Nessun problema "ambientale" o ipotesi di frizioni col club, in base a quanto trapela: il ragazzo si trova bene a Nocera, piazza nella quale si è calato dal primo giorno con grande voglia ed entusiasmo. Solo un forte desiderio di tornare protagonista dopo la positiva parentesi nerostellata. E di estimatori per il giovane talento napoletano ce ne sono tanti in D. Un addio ai rossoneri è a questo punto possibile, le prossime ore saranno decisive in tal senso.

Nel frattempo, la Nocerina ha formalizzato il tesseramento di Paolo Lomasto (27), centrale difensivo che lo scorso anno ha militato con la Sicula Leonzio per poi passare in estate al Palazzolo. Il ds Alessandro Battisti cerca anche un centrocampista (si sonda la disponibilità del tarantino Giuseppe Capua) e un attaccante.