tmw Palermo, idea Fedato per la prossima stagione

vedi letture

Un’idea per l’attacco. Il Palermo, in vista della prossima stagione in Serie C, pensa a Francesco Fedato. L’attaccante del Gozzano è un nome che piace. Primi contatti tra le parti, situazione in evoluzione. E sullo sfondo il Chievo, che aveva già avuto dei contatti con l’entourage del giocatore qualche settimana fa. Palermo al lavoro, nel mirino c’è Fedato...