tmw Palermo, Pergolizzi verso l'addio. Oltre a Boscaglia si valuta anche Grassadonia

L'avventura di Rosario Pergolizzi sulla panchina del Palermo sembra giunta ormai al termine nonostante la promozione in Serie C praticamente in tasca. La società rosanero infatti ha intenzione di affidare la squadra a un tecnico di maggior spessore tanto da sognare l'arrivo di Roberto Boscaglia, attualmente in forza alla Virtus Entella, che ha all'attivo due promozioni dalla Serie C alla Serie B (con i liguri l'anno scorso e con il Trapani nel 2012-13). Una pista non semplice tanto che la società, come raccolto dalla nostra redazione, starebbe valutando anche il nome di Gianluca Grassadonia, ex fra le altre di Foggia, Paganese e Catanzaro.