TMW - Potenza, per Panico si inserisce il Sassuolo

© foto di Luigi Gasia/TuttoNocerina.com

Continuano i corteggiamenti per Ciro Panico, terzino sinistro classe '99 dalla scorsa estate in forza al Potenza. Il giocatore partenopeo, che ha già suscitato l'attenzione di diversi club in B, piace ora al Sassuolo che potrebbe provare l'affondo finale lasciandolo comunque in rossoblù fino al termine della stagione. 48 ore decisive, insomma, per il futuro dell'enfant prodige napoletano...