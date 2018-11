TMW - Pres. LND: "Con Ghirelli la Lega Pro si affida in buone mani"

Fonte: dai nostri inviati Ivan Cardia e Claudia Marrone

A margine dell'assemblea elettiva di Lega Pro ha preso la parola anche il presidente della LND Cosimo Sibilia. Ecco le sue parole raccolte dagli inviati di TuttoMercatoWeb.com: "Ghirelli nuovo presidente? E' un uomo che conosce il calcio, conosce il nostro mondo. Ha esperienza e qualità, due fattori che permettono di guidare la Lega Pro in questo momento. La Serie C ha riposto in buone mani la fiducia che spero oggi venga data a Ghirelli. Lo conosco da tempo e anch'egli è stato protagonista dell'ultima assemblea che ci ha visto protagonisti. La nuova FIGC di Gravina? Abbiamo molto da fare e Gravina si è messo subito all'opera. Dobbiamo continuare anche al termine della luna di miele. Dobbiamo fare in modo che questa continui per tutto il suo mandato. L'impegno più grande è il dare risposte ad una elezione arrivata praticamente all'unanimità. La priorità più forte della FIGC? Sembrerò uno che parla del calcio di base, ma credo che la nuova Federcalcio debba ripartire dal calcio di base, dai giovani, per riportare il nostro movimento ai vertici. Gravina questo sta facendo questo, con una partenza dal territorio. Le priorità della LND? Abbiamo parlato con chiarezza, con la necessità di avere le istituzioni vicino e credo che ci siano le condizioni per essere sempre sul pezzo. Dobbiamo fare riforme, ci sono troppe squadre professionistiche e il mio pallino rimane quello di una lega semiprofessionistica".