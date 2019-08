TMW - Ricorso Audace Cerignola: decisione rinviata a lunedì 5 agosto

Fonte: Ivan Cardia

Ancora qualche giorno d'attesa per l'Audace Cerignola. Si discuteva oggi il ricorso circa il mancato ripescaggio del club in C, ma, secondo quanto raccolto da TMW, la decisione rinviata a lunedì 5 agosto alle ore 11:30. Non ci sarà però discussione, solo la decisione del Collegio di Garanzia del CONI.