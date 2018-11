© foto di Salvatore Esposito

Secondo indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione, il portiere classe '90 Gianmarco Fiory è pronto a ritornare in campo dopo alcuni problemi extracalcistici. L'estremo difensore scuola Juve, la cui ultima esperienza risale alla stagione 2016/17 col Lumezzane in Lega Pro, si legherà, infatti, fino al 30 giugno 2019 al Savona, nobile decaduta attualmente militante in Serie D. Un ritorno in terra ligure per Fiory, che ha già vestito la maglia biancoblù nel 2008/09. Il numero uno, nel pomeriggio, apporrà la propria firma sul contratto e verrà poi presentato alla città in conferenza stampa.