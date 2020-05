tmw Serie D, stop definitivo alla stagione. I verdetti entro venerdì prossimo

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione entro venerdì dovrebbero arrivare i verdetti per la Serie D con le prime classificate che dovrebbero così essere promosse in Serie C e le ultime due che invece scenderebbero di categoria. Il campionati dilettantistici infatti a differenza di quelli professionistici non ripartiranno dopo lo stop dovuto all'emergenza Coronavirus come dichiarato dallo stesso presidente Cosimo Sibilia.