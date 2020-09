tmw Sfida Taranto-Siena per l'attaccante brasiliano Nenè

L'attaccante Anderson Miguel da Silva, meglio noto come Nenè, potrebbe tornare in Italia dopo due anni in Portogallo con la maglia della Moreirense. Il classe '83, ex fra le altre di Cagliari e Spezia, è infatti finito nel mirino di due ambiziosi club di Serie D come Siena e Taranto.