tmw Siena, si sogna un grande colpo in panchina: Alberto Gilardino

Il nuovo Siena degli armeni sembra voler fare subito le cose in grande per riconquistare la Serie C. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione infatti il club toscano starebbe provando a portare Alberto Gilardino, tecnico molto richiesto in Serie C con il Trapani ultimo club a iscriversi nella corsa all’ex campione del Mondo, sulla panchina bianconera.