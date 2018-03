TMW - Taranto, si pensa all'ex De Liguori per il futuro

© foto di Luigi Putignano/TuttoLegaPro.com

Continua a volare il Taranto che, nelle ultime otto gare di campionato, ha totalizzato ben sei vittorie e due pareggi. I rossoblù non perdono da due mesi e mezzo (1-2 a Potenza) e sono attualmente stabili al quarto posto in classifica, a 46 punti. Tanti, però, dalla capolista Potenza, attestata a quota 59. Difficile al momento immaginare una scalata così repentina verso la vetta anche se la truppa di Michele Cazzarò non lascerà nulla di intentato. Fatto sta che la dirigenza guidata dal presidente Massimo Giove sta già provando a tracciare le linee guida in vista della prossima stagione. Se Gino Montella, attuale responsabile marketing, continuerà ad essere un pilastro dell'attuale compagine societaria, quasi certamente non sarà riconfermato il Ds Luigi Volume. Al suo posto, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, il Taranto starebbe pensando a Vincenzo De Liguori, attuale responsabile dell'area tecnica del Portici. L'ex centrocampista nativo di Napoli ha peraltro già vestito la maglia degli jonici per tre stagioni dal 2005 al 2008, vincendo un campionato di C2 nel 2006 agli ordini di Aldo Papagni. De Liguori, inoltre, ha conseguito proprio lo scorso dicembre l'abilitazione dall'ultimo corso per direttore sportivo. Si vedrà più in là, ma il discorso potrà essere sicuramente approfondito nelle prossime settimane.