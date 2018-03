TMW - Vibonese, colpo Arario a centrocampo

© foto di Antonio Abbate/TuttoLegaPro.com

La Vibonese vicina al colpo Alan Arario, centrocampista argentino classe '95 ex River Plate, Palestino e Velez, che in Italia era finito nel giro della Roma. Il ds Simone Lo Schiavo e il dg Danilo Beccaria hanno chiuso la trattativa questa sera in quel di Milano, battendo la concorrenza di Lleida e Toledo, effettuando contestualmente la richiesta di trasferimento all’ufficio tesseramenti esteri.