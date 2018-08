Tortori parla già da bianconero: "Ho voluto fortemente il Cesena"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Dopo essersi svincolato dal Venezia l'attaccante Loris Tortori si prepara a indossare la maglia del Cesena, con cui dovrebbe firmare nella giornata di oggi, in Serie D. A confermarlo è lo stesso calciatore ai microfoni di Cesenamio.it: “Non vedevo l’ora di definire tutti i dettagli e di iniziare questa nuova stimolante avventura. Per blasone e tradizione della piazza il Cesena non c'entra nulla con la Serie D e ho visto una società vogliosa di tornare fra i professionisti. Fin da quando mi hanno prospettato questa ipotesi ho voluto fortemente venire qui anche se qualche cavillo ha rallentato le cose, ma ora tutto è sistemato. - conclude Tortori – Bari? Qualcosa di vero c'è e so che c'erano anche altre offerte importanti, ma ho voluto fortemente il Cesena”.