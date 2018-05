Tredici anni dopo Pesaro rivede la luce: la Vis torna fra i professionisti

© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

Nella sua storia pluricentenaria (anche se per due volte nel 1993 e nel 2006 è fallita e rinata) la Vis Pesaro ha collezionato ben 36 campionato di Serie C dal primo nel 1938-39 all'ultimo datato 2004-05 al termine del quale iniziò il periodo più buio della storia del club marchigiano. Se in occasione del primo fallimento infatti la squadra riuscì a ripartire dalla Serie D, conquistando immediatamente la promozione nell'allora C2, dopo la seconda il percorso di risalita è stato molto più lungo e tortuoso. La ripartenza nel 2005-06 fu infatti in Promozione da cui iniziò la lenta risalita che ha visto i biancorossi navigare per cinque stagioni nelle serie inferiori prima della promozione, datata 2010-11, in Serie D. Una categoria mantenuta, anche grazie al ripescaggio nel 2014-15, fino a oggi e alla promozione in Serie C che riporta la squadra fra i professionisti a distanza di 13 anni. Merito sopratutto del lavoro del presidente Marco Ferri che in tre anni ha restituito la Vis Pesaro a una dimensione più consona alla sua storia: salvezza il primo anno, play off il secondo e vittoria del campionato il terzo. Una promozione arrivata con il sorpasso all'ultima giornata sul Matelica, che aveva un punto di vantaggio, e che regala al calcio professionistico il ritorno di una società e piazza storica.