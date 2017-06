Triestina, Sannino si presenta: "Qui per scelta, non per ripiego"

© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

“Una società così, uno stadio così e una piazza del genere, da qui si può ripartire e fare grandi cose: Trieste non è un ripiego ma una prima scelta. So che sarà un campionato difficile, ma sono felice di essere qui, spero di esserlo anche alla fine".

Come riporta triventogoal.it, esordisce così, nel corso della sua presentazione alla stampa, il neo tecnico della Triestina Giuseppe Sannino, che prosegue poi:

"La nostra vita è fatta di maree, alte e basse, sono partito dal basso, all’improvviso mi sono trovato in Serie A e ora mi trovo di nuovo a ricominciare con tanta voglia, e Trieste è la piazza giusta per farlo. Perché ho dato così tante volte le dimissioni? Credo che si siano persi i valori, piuttosto che convivere con persone con cui non c’è più feeling e a cui non puoi dare nulla non porti a niente, preferisco lasciare lì i soldi. Quando una cosa finisce è finita, e adesso mi auguro di poter fare qualcosa d’importante qui a Trieste".

Sulla squadra: "Vorrei gente con fame e voglia di fare, voglio che prima di tutto siano i calcaitori i protagonisti. Il mercato sarà lungo e bisognerà avere pazienza”.