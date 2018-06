Troina, presentata l'istanza d'ammissione alla Serie C

Con una nota sui propri canali ufficiali il Troina ha annunciato di aver presentato l'istanza per l'ammissione al prossimo campionato di Serie C. Questo il comunicato del club siciliano: “L’Asd Troina comunica che, nella giornata di ieri, l’avvocato Grassani ha ufficialmente presentato l’istanza d’ammissione al campionato di serie C per la stagione 2018/2019”.