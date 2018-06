Turris, grandi manovre per l'attacco: piace Caso Naturale

© foto di Luigi Gasia/TuttoNocerina.com

Ventisette gol nell'ultimo campionato di Eccellenza campana e la palma di capocannoniere del girone A. Sono i numeri di Vincenzo Caso Naturale (28), esterno offensivo tra i punti di forza del Savoia vincente di Franco Fabiano. Un rendimento che ha stimolato gli appetiti della Turris, intenzionata a portarlo alla corte di Teore Grimaldi. I corallini programmano infatti un campionato vincente e, oltre al profilo del bomber partenopeo, continuano a monitorare altri elementi di prestigio: Crescenzo Liccardo per il centrocampo e Fabio Longo (una vecchia conoscenza del trainer di Frattamaggiore) per l'attacco. "I miei obiettivi sono due e si fondono: disputare la serie D per fare almeno il 90% di quello che ho fatto quest’anno - ha fatto sapere Caso Naturale -. Sono un esterno d'attacco ma nel reparto offensivo ho interpretato quasi tutti i ruoli. La Turris? Un interessamento prestigioso che mi fa piacere, ma di concreto non c’è ancora nulla. Ovviamente ho aspettato anche le intenzioni del Savoia ma, dopo un contatto intercorso 20 giorni fa, non ci siamo più sentiti”.