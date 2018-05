Turris, ko all'Aversa che retrocede. Si riparte da Grimaldi e Governucci

© foto di Luigi Gasia/TuttoNocerina.com

Dopo 13 anni, di cui ben sette tra i Pro e sei in serie D, l’Aversa Normanna ripiomba nel baratro dell’Eccellenza al termine del match play-out perso al Liguori contro la Turris (0-2 con reti di Roghi nel primo tempo e dell’ex Guarracino nella ripresa). Una pillola amara per il club di Giovanni Spezzaferri, tra le realtà campane che nell'ultimo decennio aveva scritto diverse pagine prestigiose tra i professionisti. Fa festa, invece, la Turris del patron Antonio Colantonio, che resta in serie D e già ha dato il via ad una programmazione che dovrà prevedere un campionato vincente o, comunque, di alta classifica. Faro del nuovo progetto corallino sarà l'attuale Ds Antonio Governucci, il quale avrebbe già individuato il tecnico per la prossima stagione: Teore Grimaldi, in questo campionato sulla panchina dell'Audace Cerignola e già alla guida di Gladiator e Frattese in serie D. Nello stesso girone (H), il sabato precedente, a salvare la categoria era stata la SSCD Frattese dopo il blitz a San Severo.