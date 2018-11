Turris, risoluzione consensuale per il tecnico Grimaldi e il Ds Governucci

© foto di Luigi Gasia/TuttoNocerina.com

Finisce l'avventura di Teore Grimaldi sulla panchina della Turris. Il tecnico di Frattamaggiore, che oggi non ha diretto la seduta di allenamento dei corallini che mercoledì scenderanno in campo a Sorrento per la Coppa Italia, ha operato col club la risoluzione consensuale del contratto, secondo quanto appreso dalla nostra redazione. Con Grimaldi, lascia anche il Ds Antonio Governucci. La Turris, sconfitta ieri dalla Sancataldese, resta ancorata ad una lunghezza nonostante la vittoria di domenica scorsa col Troina, per via della penalizzazione di due punti inflitta al club di Antonio Colantonio.