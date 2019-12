UFFICIALE: ACR Messina, dal Catania arriva l'attaccante Rossetti

© foto di Emanuele Taccardi/TuttoMatera.com

Acr Messina comunica di avere definito l’ingaggio del calciatore Mattia Rossetti.

Nato ad Avellino il 16 giugno 1996, Rossetti è una prima punta proveniente dal Catania, società con cui è cresciuto calcisticamente debuttando in prima squadra nella stagione 2014/2015, nel corso della quale ha collezionato 7 presenze in Serie B con un gol all’attivo. Dal campionato successivo, invece, l’attaccante ha militato sempre in Serie C. Nell’annata 2015/2016 sono state 4 le presenze al Catania prima del passaggio alla Lupa Castelli, con cui ha giocato 10 partite realizzando una rete. Successivamente l’approdo alla Vibonese (7 presenze e un gol) e il ritorno nella stagione 2017/2018 al Catania, con cui ha disputato 3 gare.

L’anno scorso Rossetti ha indossato la maglia della Sicula Leonzio: 18 i gettoni di presenza, 3 le reti firmate. In estate il ritorno al Catania, con cui ha disputato 3 gare nella stagione in corso prima della risoluzione del contratto e del seguente arrivo al Messina.

Il calciatore si è già allenato nel pomeriggio di oggi con i nuovi compagni e sarà a disposizione del tecnico Karel Zeman per la sfida di domenica contro la Palmese.