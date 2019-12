Fonte: http://www.aglianesecalcio1923.it/

© foto di Alberto Mariani

L’Aglianese è lieta di ufficializzare l’arrivo in maglia neroverde di Claudio Coralli. Classe 1983, fiorentino di Borgo San Lorenzo, “Ciccio” Coralli è un attaccante la cui carriera parla da sola: con Empoli e Cittadella è stato a lungo tra i cannonieri più prolifici della Serie B, negli anni successivi ha calcato i campi serie C vestendo le casacche di Reggina, Carrarese e Alessandria.

Prodotto delle giovanili dell’Empoli, si è svincolato dal Messina per accasarsi ad Agliana e da domani sarà a disposizione di mister Colombini in vista della trasferta di domenica a Ponsacco.

«Coralli è un attaccante che non ha bisogno di presentazione – dichiara il dg Fabio Ciatti – ci è subito piaciuto per la sua voglia di venire a giocare in neroverde, speriamo che con i suoi gol porti l’Aglianese alla salvezza il più presto possibile».