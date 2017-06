UFFICIALE: Argentina Arma, panchina affidata ad Eupremio Carruezzo

© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

Arriva l'ufficialità del nuovo tecnico dell'Argentina Arma per la stagione 2017/2018. Come riporta il sito ufficiale del club la prima squadra è stata affidata ad Eupremio Carruezzo. "Vorrei ringraziare Riccardo Del Gratta - spiega il nuovo tecnico -, la cui conoscenza è stata determinante per far sì che accettassi l'incarico. Sono pronto a dare il massimo per l'Argentina".