UFFICIALE: Audace Cerignola, ecco Rodriguez e Caballero

© foto di Marcello Casarotti/TuttoLegaPro.com

Questi gli ultimi due colpi di mercato del presidente Nicola Grieco:

Samon Reider Rodriguez, attaccante, classe 1988, proviene dalla Reggiana (serie C). Il fantasista, scuola Juventus (per poi passare in D al Cecina), nell'ultima stagione, ha realizzato 19 reti in 19 presenze al Seravezza (serie D). Nella precedente stagione, sempre col il club toscano, 11 i suoi centri in 29 gare disputate. Dal 2013 al 2017 è stato simbolo del Castelfiorentino, team con il quale nelle stagioni 2015/2016 e 2016/2017 ha totalizzato, rispettivamente, 17 e 18 reti. In passato, numerose presenze e diversi gol in serie C con Poggibonsi, Alessandria (C1), Pergocrema (C1), Bassano (C1) e Casale.

Sebastian Caballero, centrocampista mediano, classe 1992, proviene dal Niki Volos (III divisione greca). Dal 2009 al 2015 ha vestito la casacca dell'Union, club della Primera Divisiòn argentina. Nella stagione 2012/2013 ha militato nelle fila del Deportivo Merlo (Primera B Metropolina, terza serie argentina). Passa successivamente all'Atletico Paranà (serie B argentina). Dal 2017 al 2019 invece ha indossato la maglia del Volou (Super Ligka Ellada, massima divisione del campionato greco).