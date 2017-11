UFFICIALE: Audace Cerignola, Feola esonerato dopo lo stop con l'Altamura

© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

Clamoroso a Cerignola dove, al termine della sconfitta interna col Team Altamura (2-3), l'Audace ha comunicato l'esonero del tecnico Vincenzo Feola. Il trainer napoletano era appena alla terza partita sulla panchina gialloblù dopo aver raccolto due successi con Turris e Aversa Normanna. Con lui sono stati sollevati dall'incarico il vice Pasquale Suppa e il preparatore atletico Armando Fucci. Con una nota singolare, il club pugliese parla di "decisione determinata dalle opinabili scelte tecniche, sin qui operate e dalla mancata risposta in termini di impegno da parte di alcuni atleti, che non hanno onorato la maglia. Il notevole impegno economico affrontato dalla proprietà, in linea con il progetto di portare i colori dell’Audace sempre più in alto, non ha risposto alle aspettative della società e di tutta la tifoseria rispetto agli obiettivi prefissati". Feola aveva rimpiazzato appena 15 giorni fa il dimissionario Francesco Farina. L'Audace, raggiunta al secondo posto dalla Cavese nonché dallo stesso Altamura, insegue ora la capolista Potenza a sei punti.