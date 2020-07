ufficiale Audace Cerignola, Michele Pazienza prende la guida tecnica

Michele Pazienza è il nuovo allenatore dell'Audace Cerignola. L'ex centrocampista, 270 presenze in serie A, è stato presentato quest'oggi dall'ambizioso club pugliese che ha recentemente cambiato proprietà, passando alla gestione dell'imprenditore Luigi Caterino.

La scorsa stagione Pazienza ha allenato per un breve periodo il Siracusa in serie C.