UFFICIALE: Avellino, arriva il portiere Viscovo

Fonte: www.avellinossd.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Aniello Viscovo è un nuovo tesserato della Calcio Avellino SSD. L'estremo difensore, dopo aver risolto il contratto con il Crotone, si è unito ai biancoverdi e si è subito messo a disposizione di mister Giovanni Bucaro e del preparatore dei portieri Fabio Patuzzi.

Viscovo, nato a Massa di Somma il 21 giugno 1999, è cresciuto calcisticamente nel Crotone Calcio, con il quale ha collezionato anche 25 panchine in serie A. Per lui un'esperienza in Lega Pro, con la Vibonese, squadra nella quale militava prima di unirsi all'Avellino.

"Viscovo è un portiere di grande prospettiva - ha dichiarato il ds Carlo Musa - con lui assicuriamo a mister Bucaro una soluzione under importante tra i pali. Ora toccherà a lui in questi 5 mesi dimostrare il suo valore e far sì che il campo parli per lui".