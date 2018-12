© foto di Matteo Bursi

Adesso è ufficiale: Archimede Graziani non è più l'allenatore dell'Avellino. Lo rende noto la stessa società biancoverde tramite un comunicato. "La Calcio Avellino SSD - si legge - ha ritenuto opportuno interrompere il rapporto di collaborazione con il tecnico Archimede Graziani ed il suo vice Maurizio Macchioni. La società ringrazia i due professionisti per il lavoro svolto ed augura loro le migliori fortune umane e professionali". In pole per la sua sostituzione, Giovanni Bucaro.