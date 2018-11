© foto di Vincenzo Ranalli

La Calcio Avellino SSD comunica, attraverso il proprio sito ufficiale, di aver trovato l'accordo fino al termine della stagione con il centrocampista Alessandro Di Paolantonio. Classe '92, Di Paolantonio vanta 150 presenze in Lega Pro e da oggi sarà a disposizione di mister Archimede Graziani. "E' un onore poter vestire la maglia dell'Avellino", ha dichiarato Di Paolantonio che ha poi proseguito: "E' una chiamata che non si può assolutamente rifiutare, indipendentemente dalla categoria. Non nego che ho aspettato con ansia questo momento, non vedo l'ora di poter giocare al Partenio trascinato dalla splendida tifoseria biancoverde".