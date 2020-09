ufficiale Campobasso, colpaccio in attacco. Arriva Nando Sforzini

Il Campbasso, club che milita in Serie D, ha annunciato un grande colpo in attacco. Si tratta di Ferdinando Sforzini, centravanti classe '84, che nella passata stagione ha vestito la maglia del Palermo conquistando la promozione in Serie C. Nel passato dell'attaccante ci sono anche le esperienze con Grosseto, Bari, Pescara, Sassuolo, Hellas Verona, Vicenza, Modena e Virtus Entella oltre che in Romania col Cluj.