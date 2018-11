UFFICIALE: Campobasso, doppio colpo: arrivano Ranelli e Musetti

Fonte: https://www.sscittadicampobasso.it/

© foto di Giovanni Padovani

Due nuovi arrivi alla corte di mister Bagatti. Nel pomeriggio di oggi si sono stretti gli accordi con il centrocampista Lorenzo Ranelli classe 1996 e l’attaccante Riccardo Musetti classe 1983.

Lo scorso anno in forza a L’Aquila, Ranelli ha giocato nelle giovanili del Pescara e del Frosinone, con la maglia dei laziali ha esordito anche in serie B nel 2015.

Tanta esperienza tra i professionisti per l’attaccante Musetti (a destra nella foto) che vanta ben 351 presenze e 87 gol, realizzati principalmente nei campionati di Serie C, categoria nella quale Musetti ha vestito le maglie del Martina Franca, Imolese, Massese, Pro Sesto, Cremonese, Spezia, Sorrento, Carrarese, San Marino e Pro Piacenza. Nella stagione vissuta in serie D ha fatto le fortune del Parma, realizzando 7 reti utili alla vittoria del campionato della squadra emiliana. Per Musetti anche una stagione in Serie B, dove ha collezionato 32 presenze e 5 gol con la maglia del Treviso nella stagione 2008/2009. Per lui un contratto biennale con il Campobasso Calcio.

Entrambi i giocatori sono pronti a servire la causa rossoblù. A loro vanno i nostri migliori auguri di buon lavoro e un caloroso benvenuto.