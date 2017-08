UFFICIALE: Campobasso, preso Bolzan

Riccardo Bolzan © foto di Prospero Scolpini/TuttoLegaPro.com

Dopo aver trascorso l'ultima stagione al FC Sorrento, nel campionato di Eccellenza campana, il terzino sinistro Riccardo Bolzan è pronto a risalire di categoria: il giocatore veneto (ex Nocerina in B e anche in C) è ufficialmente un nuovo calciatore del Campobasso, in Serie D.