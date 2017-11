UFFICIALE: Campobasso, si dimettono Pavarese e Turi

© foto di Dario Fico/Tuttonocerina.com

Questo il comunicato ufficiale del Campobasso dopo l'annuncio in conferenza stampa da parte del ds Luigi Pavarese delle dimissioni proprie e del direttore Turi: "La società del Campobasso a nome del presidente Marco De Lucia, preso atto delle dimissioni annunciate dal direttore sportivo Luigi Pavarese, accompagnate da quelle del direttore Alberico Turi, intende ringraziare gli stessi per il lavoro svolto sino ad oggi con professionalità e dedizione. In relazione a ciò si comunica che domani, lunedì 6 novembre alle ore 15.00 presso la sala stampa del Nuovo Romagnoli si terrà la conferenza del presidente De Lucia e del dirigente Danilo Leone".